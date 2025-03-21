ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М1» на одному з ключових напрямків

Удар по російському ЗРК «Бук-М1». Фото: кадр із відео

Українські війська завдяки діям розвідників 15-ї бригади артилерійської розвідки ЗСУ виявили та знищили під час переміщення російський ЗРК «Бук-М1» із боєкомплектом на одному з ключових напрямків. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



«Бук-М1» – самохідний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Орієнтовна вартість такої системи – близько 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що українські війська знищили пункт управління БПЛА російської армії у Луганській області.