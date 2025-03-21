Вдень Росія вдарила по Костянтинівці та Мирнограду — є жертви

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинула ще одна людина, четверо дістали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Вдень російські війська скинули три авіабомби на Константинівку. Внаслідок атаки загинула 78-річна жінка, ще двоє людей було поранено.

Пошкоджено 36 приватних будинків, два нежитлові приміщення, об'єкт інфраструктури, п'ять ліній електропередач, два газопроводи, три гаражі та два автомобілі.

Крім того, у Мирнограді постраждали ще двоє людей. Там пошкоджено чотири житлові будинки.

Раніше повідомлялося, що російська армія у п'ятницю, 21 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула і троє цивільних — поранені.