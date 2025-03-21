Атака дронів на військовий аеродром в Енгельсі: уражений склад авіаційних боєприпасів, поранені солдати РФ

Детонація боєприпасів на російському аеродромі в Енгельсі. Фото: соцмережі

Вночі 20 березня внаслідок атаки безпілотників уражений склад авіаційних боєприпасів на військовому аеродромі в місті Енгельс Саратовської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела.



На об'єкті сталася пожежа. За кілька годин там почали детонувати боєприпаси. Крім того, троє військовослужбовців РФ отримали поранення. Загалом територію області атакували понад 50 БПЛА.



Жителів прилеглих будинків – 120 людей – евакуювали з небезпечної зони. Пошкоджень зазнали 180 приватних будинків. Місцева влада запровадила режим НС муніципального рівня.

Нагадаємо, що ця атака на Енгельс стала наймасованішою з початку повномасштабної війни.



У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Енгельсі.