Державна зрада: прокуратура передала до суду справу екссудді з Донецька

Прокуратура Донецької області завершила розслідування у справі колишнього судді, який після окупації Донецька у 2014 році залишився на захопленій території та згодом почав працювати на окупаційну адміністрацію.



Як встановило слідство, суддя палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області вирішив залишитися в окупованому Донецьку. 2015 року він офіційно звільнився зі своєї посади, а через два роки став псевдосуддею так званого «Будьонівського міжрайонного суду».



Перебуваючи на цій «посаді», він виносив неправомірні рішення на користь окупаційної влади та сприяв підривній діяльності проти України. Щобільше, він неодноразово виступав на брифінгах як «виконувач обов'язків голови суду», розповідаючи про роботу незаконної установи.

Прокуратура інкримінує екссудді державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Він оголошений у розшук.



Раніше було заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі. Двом правоохоронцям на Донеччині заочно пред'явлено підозру у державній зраді. Обидва — з Маріуполя, який зараз окупований російською армією.