Суд для Путіна: на якій стадії знаходиться проєкт

У Страсбурзі з 19 до 21 березня відбулося фінальне, 14-те засідання Коаліції держав (Core Group). Експерти коаліції завершили технічну підготовку трьох ключових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.



«Юридичні експерти коаліції завершили технічну роботу над трьома проєктами документів, необхідними для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України: проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу, проєктом статуту спеціального трибуналу та проєктом розширеної часткової угоди про управління. Наразі ці три документи будуть подані на політичний розгляд», — йдеться на сайті Офісу президента України.



Заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра наголосила на важливості досягнутого прогресу:



«Протягом двох років ця коаліція працювала над закладенням фундаменту для справедливості — для України та всього світу. Я хочу особливо подякувати тим, хто приймав засідання коаліції: Чехію, Естонію, Польщу, Нідерланди, Німеччину, Люксембург, Австрію, Литву, Румунію, Латвію, Європейський Союз та Раду Європи».



В останні роки робляться значні зусилля щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії, включаючи Володимира Путіна, за злочин агресії проти України. Ініціатива створення такого трибуналу виникла невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року і з того часу отримала широку підтримку на міжнародному рівні.



Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом створити трибунал для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії за злочин агресії.



У липні 2023 року в Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр судового переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Цей центр займається збиранням доказів та підготовкою матеріалів, які можуть бути використані у майбутньому трибуналі.