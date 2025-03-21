На Торецькому напрямку йде дзеркальне полювання із застосуванням дронів – ЗСУ

Український дрон. Фото: 53-тя механізована бригада ЗСУ

На Торецькому напрямку вже давно все знищено за допомогою керованих авіабомб, тому там артилерія не таку активну роль відіграє. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, на цьому напрямку більше йде дзеркальне полювання із застосуванням FPV-дронів та безпілотної складової.



«Що ми на ворога полюємо із застосуванням FPV-дронів та безпілотної складової. Також ворог намагається застосовувати максимально безпілотні системи для ураження позицій Сил оборони України», – зазначив Запорожець.

Нагадаємо, що пілоти дронів уразили систему ППО та «Град» російських окупантів у Донецькій області.