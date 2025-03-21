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«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години

21 березня 2025, 21:38

«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години

Ілюстративне зображення створене за допомогою ШІ Ілюстративне зображення створене за допомогою ШІ

За 2024 рік так звані «правоохоронні органи ЛНР» притягли до адміністративної відповідальності понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години. Про це повідомив «міністр внутрішніх справ ЛНР» Олексій Кампф, звітуючи перед угрупованням.

Порушникам виписують штраф у розмірі від 500 до 1000 рублів або заарештовують на строк до 30 діб. Якщо людину затримали на транспорті, його можуть забрати.

Для «посадових» осіб покаранням є штраф у вигляді від 1 000 до 2 000 рублів чи арешт терміном до 30 діб.

На окупованій території Луганської області діє комендантська година, що обмежує пересування людей у нічний час. З 1 серпня 2016 року комендантська година встановлена з 23:00 до 04:00. На територіях, окупованих з 2014 року, комендантську годину іноді скасовують на свята. Однак у містах як Лисичанськ, Первомайськ, Рубіжне, Сіверськодонецьк його не скасовували.

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