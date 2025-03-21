«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години

Ілюстративне зображення створене за допомогою ШІ

За 2024 рік так звані «правоохоронні органи ЛНР» притягли до адміністративної відповідальності понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години. Про це повідомив «міністр внутрішніх справ ЛНР» Олексій Кампф, звітуючи перед угрупованням.



Порушникам виписують штраф у розмірі від 500 до 1000 рублів або заарештовують на строк до 30 діб. Якщо людину затримали на транспорті, його можуть забрати.



Для «посадових» осіб покаранням є штраф у вигляді від 1 000 до 2 000 рублів чи арешт терміном до 30 діб.



На окупованій території Луганської області діє комендантська година, що обмежує пересування людей у нічний час. З 1 серпня 2016 року комендантська година встановлена з 23:00 до 04:00. На територіях, окупованих з 2014 року, комендантську годину іноді скасовують на свята. Однак у містах як Лисичанськ, Первомайськ, Рубіжне, Сіверськодонецьк його не скасовували.