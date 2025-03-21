Франція посилила розвідку в Криму: літаки біля Чорного моря

На початку березня французький літак E-3F SDA (система радіолокаційного виявлення і наведення) увійшов у повітряний простір над акваторією Чорного моря. Він перебував у супроводі двох винищувачів: за різними даними, це могли бути Rafale C або Mirage 2000D. Про це повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець.
Крім того, за інформацією російських джерел, поблизу Криму активно і регулярно працює французький літак Beech King Air 350 ER. Це легкий розвідувальний і спостережний літак, який імовірно базується на румунських авіабазах.
Оснащення Beech King Air 350 ER:
На думку експертів, президент Франції Еммануель Макрон явно демонструє свою позицію не тільки Кремлю, а й Вашингтону.
Нагадаємо, Велика Британія та Франція вже обговорювали нанесення ударів по території Росії, якщо та порушить умови перемир'я.
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