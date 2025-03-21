Зеленський: Україна повернула 4306 полонених і продовжує боротися за кожного

Україні вдалося повернути 4306 військовополонених, і робота з повернення кожного триває. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на конференції Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під назвою «Надія, боротьба, повернення – три роки».



«Вже понад три роки, майже весь час цієї війни працює наш Координаційний штаб — усі служби, які повертають полонених. Вже понад 4 тисячі людей повернули: 4306. І повернемо всіх», — підкреслив президент.



Зеленський додав, що звільнення полонених є одним із перших кроків, який Україна обговорює зі США та іншими партнерами в контексті можливого завершення війни.



Він подякував усім, хто допомагає тримати тему військовополонених у фокусі уваги, та наголосив на злагодженій роботі Офісу президента, ГУР, СБУ, МВС, омбудсмена та інших структур, завдяки яким вдається повертати українців додому.



«Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне із найважливіших правил нашої держави. Саме так є і буде», — заявив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, 19 березня з російського полону вдалося звільнити 175 українських військових. Ще 22 особи, включаючи тяжко поранених, повернулися додому за окремими процедурами, поза обмінами. У рамках масштабного обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулися шість військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення «Азов».