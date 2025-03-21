Росіяни посилили штурми на півночі Куп'янська, бої тривають

Активність російських військ на півночі Куп'янська зростає — ворог продовжує штурмові дії. Про це повідомляє автор Telegram-каналу «Офіцер+».



Невеликі групи піхоти за підтримки дронів і артилерії намагаються штурмувати Кіндрашівку і Малу Шапківку. Їхня мета — перекрити логістичні шляхи та охопити Куп'янськ із півночі.

Місця просування окупантів РФ на північ від Куп'янська.

«Ситуація важка, ворожі ДРГ уже активно проникають у ці населені пункти», - йдеться в повідомленні.



За даними Генштабу ЗСУ, за добу на Куп'янському напрямку відбулося вісім атак. Українські захисники відбили штурми в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують наступальні дії на Кіндрашівку, що на північ від Куп'янська.