Суд у справі про загибель журналістки Анастасії Волкової відбудеться у закритому режимі

18 березня Слов'янський міський суд Донецької області призначив до судового розгляду обвинувальний акт із кримінального провадження, пов'язаного зі смертю Анастасії Волкової. Усі засідання у справі відбуватимуться у закритому режимі. Про це «Новинам Донбасу» повідомила адвокатка Віра Ястребова, яка представляє інтереси сім'ї загиблої.



Прокурор у ході процесу наполягав на закритому розгляді, аргументуючи це тим, що обвинувачений є військовослужбовцем. Обвинувачений та його захисник підтримали цю позицію.



Водночас адвокатка Віра Ястребова виступила проти закритого формату:



«У даному провадженні відсутні підстави для закритого судового розгляду. Закритий процес можливий лише у виняткових випадках, наприклад, для захисту державної таємниці чи персональних даних потерпілих. Його застосування має бути обґрунтованим, а чи не довільним».



За її словами, відсутність гласності може обмежити право обвинуваченого на захист, оскільки громадський контроль сприяє неупередженості суду.



«Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що обмеження відкритості мають бути виправдані конкретними обставинами», — зазначила адвокатка.



Суд виніс ухвалу, згідно з якою справа розглядатиметься у закритому порядку.



Мотиви, якими суд керувався при ухваленні цього рішення, мають бути зазначені у процесуальному документі (ухвалі).



У коментарі Віра Ястребова додала:



«Якщо немає вагомих та чітко обґрунтованих підстав для закритого судового розгляду, його застосування порушує принцип гласності правосуддя, обмежує права обвинуваченого і може свідчити про спробу приховати важливі обставини справи».



Адвокат наголосила, що в такому разі необхідно отримати чітке пояснення причин закриття процесу, інакше це рішення може бути оскаржене.

Нагадаємо, що ДТП сталася 30 травня 2024 року. Анастасія була на пішохідному переході у центрі міста. У цей момент на дорозі зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та легковий автомобіль «ВАЗ-2106». Удар був такої сили, що автомобіль ВАЗ відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗ загинув на місці, а журналістка померла у лікарні. За кермом мікроавтобуса знаходився військовослужбовець.



У серпні стало відомо, що повідомлення про підозру водію мікроавтобуса не вистачає результатів експертизи.



Однак у грудні співробітники Державного бюро розслідувань таки повідомили військовослужбовцю про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



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