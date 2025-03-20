Головне за день: РФ судить військових, які потрапили у полон у Курській області. Атака на Кропивницький

Політика



Технічні делегації України та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.



Суспільство



Голова Кремля Володимир Путін підписав указ згідно з яким громадяни України, які «перебувають без законних підстав» у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або «легалізуватися». Йдеться, зокрема, про територію чотирьох областей України, анексію яких РФ оголосила 2022 року.



Суд у Росії ухвалив вирок трьом українським військовослужбовцям, які потрапили у полон у Курській області РФ. Їх звинувачують у скоєнні терористичного акту – так Володимир Путін наказав кваліфікувати дії ЗСУ на території прикордонних областей РФ. Судили бійців 44-ї окремої механізованої бригади Олександра Ведернікова, Олексія Пінчука та Євгена Хатенка.



Так званий «Запорізький обласний суд» ухвалив вирок 47-річному підприємцю з Бердянська, звинувативши його в «держзраді». Окупаційні судді визнали директора приватного підприємства винним у тому, що він нібито шпигував за російськими військовими.



В окупованому Маріуполі було затримано мешканця, якого звинувачують у підготовці вчинення теракту. Нібито він встановив саморобний вибуховий пристрій біля Приморської районної адміністрації.



Бойові дії



Внаслідок російської атаки на Слов'янськ у ніч на 20 березня поранено двох місцевих жителів. Чотири людини постраждали в Краматорську. Війська РФ атакували дронами Кропивницький, постраждали 14 людей, серед них семеро дітей. У Краснопіллі Сумської області через удар військ РФ загинули двоє людей.



Двоє людей постраждали в окупованій Горлівці внаслідок обстрілу, заявили в угрупуванні «ДНР».



Українські військовослужбовці в ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ. У районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Аналітики видання Defense Express припускають, що в Енгельсі міг бути вражений склад із ракетами Х-101 та Х-555.