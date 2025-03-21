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Головне за день: Куди вивозять вугілля із окупованих територій. Атака на Запоріжжя та Одесу

21 березня 2025, 23:00

Головне за день: Куди вивозять вугілля із окупованих територій. Атака на Запоріжжя та Одесу

Політика

 Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяви спецпосланника президента США Кіта Келлога про формат переговорів за участю України та Росії. Він заявив, що Україна не планує контакти з Росією на переговорах у Саудівській Аравії.

Суспільство

 Наприкінці лютого ресурси угруповання «ЛНР» заявили: компанія «Торговий дім "Донське вугілля"» збирається експортувати вугілля з Донбасу. Це вже не перше повідомлення. Восени було щонайменше дві подібні заяви. У списку країн здебільшого азіатські, зокрема такі гіганти як Китай та Індія. Чи можливий експорт в умовах війни і хто заробляє на вкраденому ресурсі — читайте у статті «Новини Донбасу».

В окупованому Скадовську (Херсонська область) увечері 20 березня стався вибух автомобіля, в якому перебували двоє російських офіцерів.

На території Луганщини окупаційна влада «ЛНР» підрахувала кількість аварійного житла. У угрупуванні стверджують, що обстежили 1469 багатоквартирних будинків, які мають ознаки аварійності. З них 1341 будинок позначений як той, що підлягає знесенню.

Бойові дії

 Російська армія обстріляла кілька населених пунктів Донецької області, одна людина загинула і четверо поранено. Вранці війська Росії вдарили по Херсону, поранено жінку, зруйновано заклад дошкільної освіти. У Родинському внаслідок атаки спалахнула пожежа. За уточненими даними, шестеро людей отримали поранення внаслідок вчорашньої атаки армії РФ по Запорізькому району. В Одесі травмовано троє людей, серед яких є діти, пошкоджено житлову багатоповерхівку, горіли ТЦ та магазини.

Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі газовимірювальної станції «Суджа» у Курській області РФ. В українському Генштабі звинувачення назвали безпідставними та зазначили, що раніше війська РФ використали трубу магістрального газопроводу для прихованого переміщення своїх підрозділів.

У Росії на палаючій нафтобазі в Краснодарському краї стався вибух, постраждали двоє пожежників. Нафтобаза біля станиці Кавказька в Краснодарському краї горить уже два дні через атаку дронів. На ранок 21 березня площа пожежі досягла 10 тисяч квадратних метрів.

У ході атаки безпілотників вражено склад авіаційних боєприпасів на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ, поранено трьох військовослужбовців РФ. Жителів прилеглих будинків – 120 осіб – евакуювали з небезпечної зони. Пошкодження зазнали 180 приватних будинків. Місцева влада запровадила режим НС державного рівня.

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