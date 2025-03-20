В ОВА розповіли про проблеми зі швидкою допомогою в окупованому Сіверськодонецьку

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області існує чотири варіанти виклику швидкої допомоги. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, всі ці варіанти «не надто швидкі».



«У разі гострої потреби необхідно або знайти у когось дротовий зв'язок, або скористатися таксофоном, яких у місті менше десятка, або спробувати на даху багатоповерхівки «упіймати» мобільне покриття. Четвертий варіант - дістатися до станції самотужки й вмовити бригаду лікарів виїхати на місце. Розмова з диспетчером – це ще не гарантія того, що «швидка» приїде. Можуть відмовити одразу, а можуть пообіцяти та проігнорувати виклик», – зазначив Лисогор.

Нагадаємо, що поблизу окупованого міста Алчевськ на Луганщині сталася аварія на водопровідній станції, без питної води залишилися понад 250 000 людей.