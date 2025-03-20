У захопленій Горлівці загинула жінка внаслідок обстрілу

Наслідки обстрілу Горлівки. Фото: Іван Приходько

У четвер, 20 березня, тимчасово захоплена Горлівка Донецької області потрапила під обстріл. Загинула жінка. Про це повідомив так званий мер міста Іван Приходько у телеграм.



«Внаслідок артобстрілу селища Комарова загинула мирна мешканка Горлівки», — зазначив він.



Крім того, Приходько показав наслідки обстрілу.





Раніше ми писали, що двоє людей постраждали в окупованій Горлівці внаслідок обстрілу 20 березня. Також повідомляється про спробу атакувати тролейбус за допомогою дрону.