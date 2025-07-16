Компенсації за втрату житла в Україні: як дистанційне обстеження допоможе людям із зони бойових дій

Наслідки російського обстрілу на Донеччині влітку 2025 року. Фото: t.me/VadymFilashkin

У відповідь на масштабні руйнування, заподіяні російською агресією після 2022 року, Україна розробила програму компенсацій «ЄВідновлення», призначену для відновлення житла.

Що таке програма «єВідновлення» та як вона допомагає відновити зруйноване житло

Ця ініціатива — основний механізм компенсації для людей, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни. Вона передбачає два основні варіанти допомоги:

Грошова компенсація — кошти, що нараховуються на спеціальну картку «єВідновлення» та можуть бути використані для ремонту пошкодженого житла.

Житловий сертифікат — електронний документ, що дозволяє придбати нове житло або збудувати будинок на власній земельній ділянці.

Програма «ЄВідновлення» працює вже третій рік, і за цей час було витрачено 25 мільярдів гривень. Важливо відзначити, що на цей час також надходить допомога від міжнародних партнерів, таких як Світовий банк та Банк розвитку Ради Європи.



Попри значну підтримку з боку міжнародних організацій, цих коштів є недостатнім для того, щоб покрити всі заявки на компенсації, подані на сьогодні.



До того ж донедавна переселенці, чиє зруйноване чи пошкоджене житло перебуває в окупації, не могли брати участь у програмі «єВідновлення».



Головна причина у тому, що обстежити об'єкти на тимчасово окупованих територіях складно чи неможливо. А без обстеження неможливо юридично та технічно завершити процедуру подання та розгляду заяви.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині влітку 2025 року. Фото: t.me/VadymFilashkin

Новий механізм компенсацій для мешканців у зоні бойових дій

Кабінет міністрів України на засіданні 7 липня затвердив ухвалу, яка дозволяє комісіям проводити дистанційне обстеження зруйнованого житла в районах активних бойових дій. Поки що рано говорити, що і в окупації його теж застосовуватимуть, але на це розраховують.



Цей механізм був розроблений міністерством розвитку громад та територій України. Він стане інструментом, який дозволяє людям, які втратили свої будинки через російську агресію, отримати доступ до компенсацій, попри постійні обстріли.



Огляд пошкодженого житла на територіях, де ведуться бойові дії, часто неможливий через загрозу життю фахівців. Комісії, які відповідають за фіксацію факту руйнування, не могли безпечно виїжджати на місце.

«У багатьох регіонах через постійні обстріли комісії просто не можуть приїхати та обстежити пошкодження. Ми запускаємо механізм, який дозволяє отримати компенсацію за зруйноване житло без ризику для життя», — заявив віце-прем'єр-міністр з питань відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Впровадження дистанційного обстеження — елемент системної цифровізації процесу фіксації збитків від війни. На першому етапі механізм діятиме у громадах, де йдуть бойові дії. За успішної реалізації його планують поширити і на тимчасово окуповані території, тому ВПО теж зможуть брати участь у програмі.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині влітку 2025 року. Фото: t.me/VadymFilashkin

Як працюватиме дистанційне обстеження зруйнованого житла: переваги та можливості

Дистанційним обстеженням займатимуться комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями. Вони зможуть використати всі сучасні засоби моніторингу, включаючи:

супутникові знімки;

фото та відео з дронів;

фото- та відеоматеріали, зняті власником житла на телефон.

Вимоги до фото- та відеоматеріалів

Щоб матеріали були прийнято, необхідно дотриматись ряду умов:

фото має бути кольоровим, чітким без дефектів;

файл повинен містити дату, час фільмування та геолокацію;

має бути зафіксовано місце розташування будинку;

необхідний загальний ракурс і щонайменше три різних ракурси, що підтверджують руйнування;

на знімках повинні бути видно пошкоджені конструкції (опорні стіни, перекриття, дах);

фото повинні містити ідентифікаційні ознаки об'єкта: таблички з адресою, номери будинків, вивіски чи інші орієнтири.

За потреби можна додатково подавати акти Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції чи свідоцтва очевидців. Якщо документів достатньо, комісія складає акт дистанційного обстеження та вносить дані до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це відкриває можливість отримати житловий сертифікат для придбання нового житла у більш безпечному регіоні.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині влітку 2025 року. Фото: t.me/VadymFilashkin

Що робити, якщо територію фактично окуповано, але юридично ще не визнано такою?

Експерти кажуть, що не обов'язково надавати офіційне підтвердження статусу окупованої території (наприклад, ухвала уряду). Заявники можуть використовувати будь-які доступні докази — жорстких вимог немає. Головне мати підстави підтвердити втрату доступу або контролю над майном.

Житлові ваучери та сертифікати для військовослужбовців та переселенців

Паралельно Мінрегіон розробляє рішення для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Зокрема створюється програма компенсацій на купівлю житла у безпечних регіонах. Пріоритетними одержувачами допомоги стануть військовослужбовці, сім'ї яких були змушені покинути будинки. У рамках цієї програми видаватимуться житлові ваучери, які можна використовувати для придбання житла або погашення іпотечного кредиту.



В Україні стартує перший етап виплат компенсацій людям із тимчасово окупованих територій. За словами Олексія Кулеби, домовленості щодо залучення Банку розвитку Ради Європи було досягнуто під час Міжнародної конференції з відновлення URCC2025. У рамках співпраці буде виділено 80 мільйонів євро на запуск виплат через програму «ЄВідновлення».

«Компенсацію можна буде використовувати для купівлі житла, зокрема за іпотечною програмою, якщо людина не має іншого житла на підконтрольній території. На першому етапі ініціатива охопить учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників України. Ми вперше запускаємо інструмент, який враховує специфіку втрати житла на тимчасово окупованих територіях та дає змогу отримати підтримку», — зазначив Кулеба.

Крім того, підписано нову угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо виділення ще 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло у рамках програми «ЄВідновлення».

«За допомогою сертифікату людина зможе купити квартиру, приватний будинок чи вкласти кошти у будівництво нового житла замість зруйнованого через російську агресію. Це дозволить підтримати близько 3000 сімей, тобто приблизно 7000 осіб», — повідомив міністр.

Спадщина: можна оформляти, попри окупацію

Оформлення спадщини на майно в окупації є необхідним кроком для того, щоб особа могла отримати компенсацію за втрачене майно через програму відновлення чи компенсації, передбачену законодавством України. Це особливо актуально, якщо майно знаходилося на території, яка була під окупацією або перебуває досі.



Існує міф, що не можна оформляти спадщину чи угоди з нерухомістю на окупованих територіях. Це неправда, кажуть фахівці.



Нотаріуси щодня оформлюють спадщини та угоди з таким майном. Умова: об'єкт має бути у реєстрі — або у старому реєстрі, або у кадастрі.



Важливо: не варто дарувати, ділити чи переоформлювати зруйноване житло, на яке подаватиметься заява про компенсацію. Комісія оцінює не об'єкт, а суб'єкт постраждалого. Якщо власник подарує зруйноване житло, новий власник компенсації не отримає.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині влітку 2025 року. Фото: t.me/VadymFilashkin

«Мелітопольський експеримент»: успішне застосування дистанційних технологій для компенсації

Зараз у Раді зареєстровано ініціативу — законопроєкт №11161. Він передбачає, що населений пункт на тимчасово окупованій території прирівнюється до зруйнованого навіть якщо формально він не постраждав. Це дасть людям можливість претендувати на проміжну компенсацію.

«Вже був вдалий кейс — дистанційне обстеження житла у Мелітополі. Вважаємо, що такі підходи треба розповсюджувати, особливо з огляду на успішні приклади застосування дронів та інших технологій», — розповів представник департаменту моніторингу дотримання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Максим Алексєєнко-Лембовський.



Пілотний проєкт, так званий «мелітопольський експеримент», стартував 14 листопада 2023 року в Мелітополі, який з березня 2022 року перебуває під контролем російських військ. Замість традиційного виїзду комісій на місце руйнувань використовувалися супутникові знімки та дані дистанційного зондування Землі. Це дозволяло віддалено фіксувати факти знищення нерухомості та надавати компенсації власникам. За три місяці до Реєстру пошкодженого майна із Мелітопольської громади внесено 279 об'єктів.



Вимог до знімків зруйнованого житла було багато. По-перше, знімок має бути дуже детальним — щоб один піксель показував ділянку не більше ніж 50 сантиметрів. По-друге, фото має містити дані з різними діапазонами, щоб можна було розрізняти об'єкти. По-третє, фотографувати потрібно було вдень, за хорошої погоди, і щоб камера дивилася прямо зверху додому. Крім того, приймалися лише ті знімки, де точно вказано дату та час знімання — з точністю до хвилини.



З поданих 10 заявок на компенсацію 6 було відхилено, оскільки стосувалися пошкодженого, а не знищеного житла. В результаті дві родини отримали житлові сертифікати на суму близько 2 мільйонів гривень на кожну.



Варто зазначити, що і зараз фіксація за допомогою дронів та супутникових знімків можлива лише для повного руйнування.

«Закон №11161 знаходиться на підписі у президента, але його реалізація вимагатиме значних фінансових ресурсів. Дистанційним обстеженням землі можна зафіксувати лише знищення зони, повне знищення об'єкта. Про пошкоджене тут не йдеться. І не забувайте, що якщо ми говоримо про пошкоджені об'єкти, їх відновлення має відбуватися безпосередньо у місці знаходження. Тобто якщо це територія активних бойових дій чи окупована територія, про компенсацію за пошкоджене не йдеться», — каже заступниця директора департаменту – начальниця відділу економіки та організації будівництва міністерства інфраструктури України Тетяна Митропан.

Хоча дистанційні методи обстеження показали свою ефективність, вони можуть повністю замінити традиційні способи, особливо у випадках, коли потрібно більш детальна оцінка збитків. Крім того, Україна, як і раніше, обмежена в грошах. Так, на сьогодні вартість відновлення країни оцінено у 1 трлн доларів.