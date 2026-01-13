Пошкоджено будинки, адмінбудівлю та автомобілі: окупанти за добу понад 10 разів атакували населені пункти Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 12 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:





Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 3 авто. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків та інфраструктуру. У Староварварівці Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 будинків і лінію електропередач; у Новостепанівці пошкоджено склад. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені.



Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що за 12 січня в результаті російських обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів — у Дружківці та селі Староварварівка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»