Армія РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК

Російські окупанти знову завдали удару по теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



У відомстві уточнили, що це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.



Усього з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДПЕК було атаковано понад 220 разів. В результаті 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинули.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»