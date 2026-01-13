Армія РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК

Російські окупанти знову завдали удару по теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
У відомстві уточнили, що це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.
Усього з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДПЕК було атаковано понад 220 разів. В результаті 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинули.
Раніше ми писали, що місто Дружківка Донецької області залишилося без електропостачання.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
