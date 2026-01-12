Шмигаль задекларував 1,5 млн грн доходу за 2025 рік, його дружина — у 9 разів більше

Кандидат на посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики Денис Шмигаль подав електронну декларацію про майно та доходи за 2025 рік.
Згідно з декларацією, загальний дохід Шмигаля за 2025 рік становив 1 млн 560 тис. 607 грн. Вся сума — це заробітна плата.
Доходи його дружини за звітний рік досягли 9 млн 334 тис. 711 грн, з яких:
Шмигаль задекларував:
Дружина та дочка вказали:
Денис Шмигаль має земельну ділянку площею 2 200 кв. м у Львівській області.
Його дружина є власницею:
Крім того, дружина Шмигаля володіє 100% ПП «Кадіс УА», основним видом діяльності якого є надання в оренду та експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.
Як службовий автомобіль вона користується Land Rover Range Rover Sport 2022 року випуску, який належить її компанії.
Раніше Шмигаль декларував:
Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй