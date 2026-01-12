Шмигаль задекларував 1,5 млн грн доходу за 2025 рік, його дружина — у 9 разів більше

Кандидат на посаду першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики Денис Шмигаль подав електронну декларацію про майно та доходи за 2025 рік.

Доходи сім'ї

Згідно з декларацією, загальний дохід Шмигаля за 2025 рік становив 1 млн 560 тис. 607 грн. Вся сума — це заробітна плата.

Доходи його дружини за звітний рік досягли 9 млн 334 тис. 711 грн, з яких:

39 190 грн — пенсія,

9 млн 199 тис. 521 грн — дохід від підприємницької діяльності,

96 тис. грн — заробітна плата.

Грошові активи

Шмигаль задекларував:

213,9 тис. грн на банківських рахунках,

140 тис. доларів готівкою.

Дружина та дочка вказали:

909 тис. грн на банківських рахунках,

231,3 тис. грн та 286 тис. доларів готівки.

Нерухомість

Денис Шмигаль має земельну ділянку площею 2 200 кв. м у Львівській області.

Його дружина є власницею:

земельної ділянки 151 кв. м у Львові,

житлового будинку 215,9 кв. м,

гаража 17,7 кв. м,

25% земельної ділянки площею 458 кв. м у Львові,

нежитлової будівлі 323,2 кв. м у Львові,

земельної ділянки 2200 кв. м у Львівській області.

Бізнес та автомобіль

Крім того, дружина Шмигаля володіє 100% ПП «Кадіс УА», основним видом діяльності якого є надання в оренду та експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.

Як службовий автомобіль вона користується Land Rover Range Rover Sport 2022 року випуску, який належить її компанії.

Доходи за попередні роки

Раніше Шмигаль декларував:

за 2018 рік - 3,6 млн грн,

за 2019 рік - 3,4 млн грн,

за 2020 рік - 664 тис. грн,

за 2021 рік - 698 тис. грн,

за 2022 рік - 901 тис. грн,

за 2023 рік - 975 тис. грн,

за 2024 рік - 1,2 млн грн.

Як повідомлялося, 9 січня віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль подали до Верховної Ради України заяви про відставку.

8 січня президент України Володимир Зеленський призначив генерала поліції та уродженця міста Мирноград на Донеччині Олександра Ганжу керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації.



9 січня президент призначив Руслана Осипенка на посаду голови Чернівецької обласної військової адміністрації. Раніше Осипенко очолював Національну поліцію на Донеччині.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй