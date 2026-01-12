Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрони атакували окупований Маріуполь: повідомляють, що у місті зникло світло
12 січня 2026, 23:24

Дрони атакували окупований Маріуполь: повідомляють, що у місті зникло світло

Наслідки атаки на окупований Маріуполь. Фото: соцмережі

Вночі 12 січня БПЛА атакували окупований Маріуполь. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.

Після атаки у місті зникло світло. Судячи з опублікованих кадрів, на місці удару виникла пожежа.

У місцевих проросійських пабліках підтверджують атаку дронів і заявляють про удар по підстанції.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін та окупаційний «мер» Маріуполя Антон Кольцов поки не коментували атаку на місто.

Нагадаємо, що 12 січня БПЛА атакували окуповану Макіївку, внаслідок чого виникла пожежа і було чутно детонацію.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

