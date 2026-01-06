Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
06 січня 2026, 10:25

У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян

Жителі окупованого Маріуполя, що залишилися без дому. Фото: кадр із відео Жителі окупованого Маріуполя, що залишилися без дому. Фото: кадр із відео

В окупованому Маріуполі жителі проти заселення у квартири, які «визнані безгосподарськими», оскільки це не їх майно. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Як кажуть у міськраді, місцеві жителі продовжують записувати відео, щоб достукатися про беззаконня до тих, хто його схвалює.

«Ще раз про це говорять жителі знесеного кварталу Ленінградський. Їх будинки постраждали від російських обстрілів і були демонтовані. Зраз на їх місці будують новий будинок, але не для жителів, а під іпотеку на продаж росіянам. Їм же пропонують "безгосп" на "пташиних правах"», – зазначили у мерії.

Маріупольці у новому зверненні стверджують, що наразі близько 18 тисяч постраждалих жителів залишаються без житла.

«Звичайно, хочемо залишитися жити на тому місці, де були знесені наші будинки. «Керівництво ДНР» та «адміністрація» Маріуполя на наші звернення відповідають відписками. Наші права порушуються, «прокуратура» також не діє. «Керівництво ДНР» усіма правдами та неправдами намагається заселити нас у квартири з ознаками «безгоспу». Але це чуже нерухоме майно. Повернуться власники чи родичі господарів і ми знову опинимося на вулиці. І це не вирішить проблему десятків тисяч постраждалих людей», – кажуть вони.

Жителі окупованого міста пропонують відновити будівництво компенсаційного житла чи безкоштовно видати людям квартиру в іпотечних будинках.

«Однак російському режиму байдуже, він не зацікавлений у цьому - гроші є на іпотеку, але не для безкоштовної компенсації місцевим за знищене житло», – додали в мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що у МЗС України засудили святкування окупантів у Маріупольському драмтеатрі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

