Російський Таганрог атакували дрони

Дрони атакували Таганрог. Фото: скріншот

Вночі у російській Ростовській області було чути вибухи. Місцеві жителі писали в місцевих пабліках про атаку дронів на місто, вони припускають, що удар прийшовся по заводу «Атлант Аеро» та авіаремонтному заводу ТАНТК ім. Г.М. Берієва. Про це повідомляє Аstra.



Атаку БПЛА підтвердив губернатор регіону Юрій Слюсар, заявивши, що «руйнування отримали промоб'єкт, житлові будинки, що підводять газові комунікації та легкові автомобілі».



«За уточненими даними, під час відбиття повітряної атаки в Таганрозі та Красносулинському районі силами ППО знищено та придушено сім БПЛА. Попередньо внаслідок атаки люди не постраждали», — зазначив він.



Як зазначається, підприємство «Атлант Аеро» виготовляє компоненти для бойових дронів, систем управління та комплексів РЕБ. Виробництво зокрема зосереджено на розробці дронів «Оріон» та FPV-безпілотників.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»