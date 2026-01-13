ЗМІ повідомляють про атаку дронів на грецький танкер біля Новоросійська

Ілюстративне фото

Вранці, 13 січня, у Чорному морі неподалік російського Новоросійська безпілотники атакували грецький танкер Delta Harmony.

За даними ЗМІ, внаслідок удару на борту судна виникла пожежа. Займання вдалося загасити, загрози подальшого розповсюдження вогню не зафіксовано.

Танкер залишився на ходу та зберіг керованість. Про це повідомляє воєнний Telegram-канал Fighterbomber.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що вночі в Ростовській області було чути вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів на місто, ймовірно, на завод «Атлант Аеро».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»