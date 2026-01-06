На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ

Фото: ЦНС

На тимчасово окупованій території Луганської області з початку 2026 року системно припиняють дію регіональних програм соціальної підтримки. Скасування відбувається в межах переходу на так звані федеральні стандарти Російської Федерації.



Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела. За наявною інформацією, під скорочення потрапляють виплати сім’ям із дітьми, людям з інвалідністю, громадянам без пенсійних прав, а також компенсації на проїзд, житлово-комунальні послуги й забезпечення твердим паливом.



Фактично йдеться про демонтаж залишків соціальної підтримки без запровадження реальних механізмів заміщення. Напередодні новорічних свят органи соціального захисту на ТОТ відкрито інформували багатодітні та опікунські родини, що попередні норми вже втратили чинність, тоді як нові рішення досі не ухвалені.



У результаті родини залишаються без коштів на харчування, лікування та базове забезпечення дітей. Зокрема, у тимчасово окупованому Рубіжному сім’я, яка опікується сімома дітьми, повністю втратила державну допомогу й змушена самостійно шукати джерела для виживання.



Аналітики ЦНС зазначають, що згортання соціальних програм відбувається на тлі скорочення фінансування цивільних потреб з боку РФ. Натомість значна частина бюджетних ресурсів спрямовується на утримання мобілізованих, одноразові виплати та заохочення учасників війни проти України.



«Окупаційна влада свідомо позбавляє цивільне населення базових соціальних гарантій, перерозподіляючи ресурси на користь воєнних потреб і залишаючи дітей, опікунів та людей з інвалідністю без захисту в умовах окупації», — наголошують у Центрі національного спротиву.





Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»