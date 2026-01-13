РФ запустила балістику, керовані ракети та дрони. ППО збила понад 200 цілей

ППО збила 247 цілей. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 13 січня запустили 18 ракет різних типів та 293 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 247 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 13 січня (з 18:00 12 січня) противник атакував 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 з Курської, Брянської, Воронезької області — РФ, анексованого Криму, 7-ма ракетами Іскандер-К з Курської та Бєлгородської області — РФ Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Кача — аннексований Крим, близько 200 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Удари «балістикою» противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.



Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Крім того, зафіксовано попадання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БПЛА у 24 локації.



Раніше ми писали, що внаслідок масованої атаки російських військ на Харків є загиблі та постраждалі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»