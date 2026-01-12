Росія атакувала кораблі під прапорами Панами та Сан-Марино поблизу портів України: одне судно загорілося, важко поранений моряк

12 січня російський БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу в український порт для завантаження олії. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Морські рятувальні служби вже на місці, гасять пожежу на борту. Внаслідок удару один член екіпажу постраждав.



Також відбулася атака на корабель під прапором Сан-Марино, який виходив із порту з вантажем кукурудзи. Без постраждалих, судно продовжує рух.



Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що корабель під прапором Панами рухався до порту «Чорноморськ».



Дрон влучив у надбудову судна. Член екіпажу отримав важкі поранення. Його доправили в Одесу.

Нагадаємо, що 7 січня Росія ракетами та «шахедами» вдарила по портах Одеської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко