Армія РФ вдень вдарила по Кривому Рогу

Вдень у понеділок, 12 січня, у прифронтовому місті Кривий Ріг Дніпропетровської області було чути вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували об'єкт інфраструктури. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.



«Вдень ворог направив БПЛА по місту Кривий Ріг. Сталося загоряння. Пошкоджено інфраструктуру. Головне, що обійшлося без постраждалих. Деталі поки що встановлюються», — зазначив він.



За словами Ситниченка, на території міста протягом дня без надзвичайних ситуацій.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»