РФ завдала удару по терміналу «Нової пошти» та дитячому санаторію в Харкові

Масована атака на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок масованої атаки російських військ на Харків є загиблі та постраждалі. Як повідомляють у ДСНС України, жертвами обстрілу стали чотири особи, ще шість отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Вночі, 13 січня, російська армія завдала масованого удару по території терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлі, виникло кілька пожеж на загальній площі близько 500 квадратних метрів.

Наслідки удару по Харкову. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, армія РФ вчора вдень ударила по Кривому Розі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»