За добу на Донеччині загинули двоє мирних жителів

За 12 січня в результаті російських обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів — у Дружківці та селі Староварварівка. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Крім того, за минулу добу в області отримали поранення ще троє людей. У Дружківці постраждали двоє цивільних, ще одна людина була поранена у Староварварівці.

За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Донецькій області загинули 3 974 мирні жителі, ще 8 772 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.



При цьому загальна статистика жертв не включає Маріуполь та Волноваху, де через окупацію та масштабні руйнування неможливо встановити точну кількість загиблих.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що місто Дружківка повністю залишилося без світла через російські обстріли.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»