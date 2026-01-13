Медустанова, дитячий садок, ліцей та житлові будинки стали цілями нічної атаки РФ по Одесі

Фото: ДСНС Одеської області

В Одесі внаслідок чергової російської атаки зазнали поранень п'ятеро людей. Про це повідомили у Нацполіції України.



Удару по місту армія РФ завдала в ніч з 12 на 13 січня, застосувавши безпілотні літальні апарати. Під вогонь потрапила виключно цивільна інфраструктура.

Внаслідок атаки пошкоджено фасади та скління шести розташованих поряд багатоквартирних будинків та дитячого садка, а також два гаражі та дев'ять автомобілів. Пожежі виникли у неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру та будівлі професійного ліцею.



Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу 14 потерпілим, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Донеччині 12 січня загинули двоє мирних жителів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»