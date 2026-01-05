Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують

Ілюстративне фото

Початок січня приніс на тимчасово окуповану Луганську область сильний снігопад, який паралізував дороги, двори та житлові квартали. Поки двори завалювало снігом, а дахи будинків обрушувалися під його вагою, окупаційна «влада» зайнялася імітацією управління.



Видання «Новини Донбасу» раніше писали, що поки люди були позбавлені елементарного захисту від негоди, так званий «мінтранс ЛНР» рапортував про «ефективну роботу», публікуючи відео розчищення кількох магістралей. За кадром залишилися тисячі дворів, вулиці та житлові квартали, де люди виявилися відрізаними від допомоги.



Мешканці окупованої Луганщини платять за цю показу власною безпекою. У населених пунктах фіксуються масові обвалення дахів та козирків. Через системну відсутність водопостачання люди змушені збирати сніг для побутових потреб — принизлива практика, яка стала нормою на окупованих територіях Донбасу.



Окупаційні комунальні служби працюють для звітів та камер, ігноруючи потреби населення. Жодної кримінальної справи. Жодного публічного розслідування. Жодного визнання відповідальності. В окупації людина не є суб'єктом права — він статист, декорація для пропаганди.



І водночас Росія продемонструвала, як працює її система для «своїх». У Бєлорєченську на Кубані снігопад також призвів до масштабних відключень електроенергії, води, газу та опалення. Обурені десятки тисяч росіян закидали скаргами офіційні інстанції, і реакція держави виявилася принципово іншою.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом порушення законних прав громадян за умов надзвичайної ситуації.

Скріншот



Ушкодження ЛЕП, недотримання температурних норм, відсутність води, непрацюючі служби — все це стало предметом розслідування, а не темою для бадьорих звітів, як на Луганщині.



Незважаючи на заяви бєлорєченської влади про роботу пунктів тимчасового розміщення з гарячою випічкою та водою, російська система дала хід кримінальному розслідуванню, а дії чиновників поставлені під питання.



Для українців в окупації такого механізму не передбачено. Тут немає суду, немає слідства, немає права на захист. Є лише пропагандистські відео, звіти «служб».



Сніг лише наголосив на головному: Росія чітко поділяє людей на категорії. Для одних — визнання законних прав. Для інших — обов'язок виживати мовчки.

Нагадаємо, найбільше опадів у Луганській області випало увечері 3 січня та в ніч на 4 січня. Мокрий сніг паралізував дороги, двори та житлові квартали.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»