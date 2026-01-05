Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
05 січня 2026, 12:31

Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

Початок січня приніс на тимчасово окуповану Луганську область сильний снігопад, який паралізував дороги, двори та житлові квартали. Поки двори завалювало снігом, а дахи будинків обрушувалися під його вагою, окупаційна «влада» зайнялася імітацією управління.

Видання «Новини Донбасу» раніше писали, що поки люди були позбавлені елементарного захисту від негоди, так званий «мінтранс ЛНР» рапортував про «ефективну роботу», публікуючи відео розчищення кількох магістралей. За кадром залишилися тисячі дворів, вулиці та житлові квартали, де люди виявилися відрізаними від допомоги.

Мешканці окупованої Луганщини платять за цю показу власною безпекою. У населених пунктах фіксуються масові обвалення дахів та козирків. Через системну відсутність водопостачання люди змушені збирати сніг для побутових потреб — принизлива практика, яка стала нормою на окупованих територіях Донбасу.

Окупаційні комунальні служби працюють для звітів та камер, ігноруючи потреби населення. Жодної кримінальної справи. Жодного публічного розслідування. Жодного визнання відповідальності. В окупації людина не є суб'єктом права — він статист, декорація для пропаганди.

І водночас Росія продемонструвала, як працює її система для «своїх». У Бєлорєченську на Кубані снігопад також призвів до масштабних відключень електроенергії, води, газу та опалення. Обурені десятки тисяч росіян закидали скаргами офіційні інстанції, і реакція держави виявилася принципово іншою.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом порушення законних прав громадян за умов надзвичайної ситуації.

Скріншот Скріншот

Ушкодження ЛЕП, недотримання температурних норм, відсутність води, непрацюючі служби — все це стало предметом розслідування, а не темою для бадьорих звітів, як на Луганщині.

Незважаючи на заяви бєлорєченської влади про роботу пунктів тимчасового розміщення з гарячою випічкою та водою, російська система дала хід кримінальному розслідуванню, а дії чиновників поставлені під питання.

Для українців в окупації такого механізму не передбачено. Тут немає суду, немає слідства, немає права на захист. Є лише пропагандистські відео, звіти «служб».

Сніг лише наголосив на головному: Росія чітко поділяє людей на категорії. Для одних — визнання законних прав. Для інших — обов'язок виживати мовчки.

Нагадаємо, найбільше опадів у Луганській області випало увечері 3 січня та в ніч на 4 січня. Мокрий сніг паралізував дороги, двори та житлові квартали.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Луганська область Кубань Бєлорєченськ
Інше
виживання окупована територія Луганщини законні права
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
15:51
У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ
12:31
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
09:29
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
08:28
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
17:13
Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»
16:10
Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку
12:10
Захоплена частина Запорізької області — понад добу без світла
09:54
На окупованій Донеччині звільняють понад тисячу енергетиків
09:09
На фоні розмов про мир Україна вивозить тисячі дітей із прифронтових регіонів
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
12:02
У Луганську примушують встановлювати месенджер Max
10:39
Український FPV-дрон уразив техніку РФ поблизу Донецька на дистанції 60 км
10:32
DeepState: Луганська область майже повністю окупована, Донецька — приблизно на 80%
19:58
СБС знищили російські ЗРК «Тор» та РЛС комплекс С-350 «Вітязь» на окупованій Донеччині
усі новини
14:19
Обстріл Добропілля: по місту вдарила авіація, з-під завалів дістали тіло жінки
13:33
HIMARS знищив колону РФ поблизу Покровська: є втрати
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
12:19
Російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ: під удар потрапила промзона міста
12:07
Російські війська просунулися на Краматорському та Слов'янському напрямах – DeepState
11:51
Обстріли Краматорська: пошкоджено понад 200 будинків, є загиблі
11:31
Російські безпілотники вночі атакували Краматорськ: є влучання у бізнес-центр
11:20
Армія РФ вночі з артилерії та дронами вдарила по енергетиці Донеччини: в області є абоненти без світла
11:11
За добу РФ завдала понад 1,5 тисячі ударів по Донеччині
10:30
Зачистка Куп’янська може тривати до місяця — військові
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:42
Дрони вночі масовано атакували Росію: загорілася нафтобаза, під удари могли потрапити заводи в різних регіонах
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
08:55
Офіцери армії РФ масово просяться в тил на Покровському напрямку
08:24
Російський обстріл Донеччини: у Добропіллі загинув цивільний
22:56
У Краматорську виникла пожежа у приватному будинку: господар житла встиг врятуватися
22:23
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов на Донеччині. Що потрібно знати жителям
22:06
У Часовому Яру російські війська намагаються накопичувати піхоту під прикриттям снігу – ЗСУ
21:14
ЗСУ знищили РЛС російської системи ППО у Донецькій області
20:54
У ЗСУ розповіли, де російська армія намагається закріпитися у Мирнограді
усі новини
ВІДЕО
Момент удару HIMARS по окупантах. HIMARS знищив колону РФ поблизу Покровська: є втрати
06 січня, 13:33
Наслідки ударів російських військ по Краматорській громаді. Обстріли Краматорська: пошкоджено понад 200 будинків, є загиблі
06 січня, 11:51
Зачистка Куп’янська бійцями ССО. Зачистка Куп’янська може тривати до місяця — військові
06 січня, 10:30
Пожежа на нафтобазі в Усмані. Фото: кадр із відео Дрони вночі масовано атакували Росію: загорілася нафтобаза, під удари могли потрапити заводи в різних регіонах
06 січня, 09:42
Російські загарбники у Часовому Яру. Фото: кадр із відео У Часовому Яру російські війська намагаються накопичувати піхоту під прикриттям снігу – ЗСУ
05 січня, 22:06
Удар по РЛС російської системи ППО С-300 у Донецькій області. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили РЛС російської системи ППО у Донецькій області
05 січня, 21:14
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір