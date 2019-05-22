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Завтра полтора миллиона жителей Донбасса могут остаться без воды

22 мая 2019, 08:28

Завтра полтора миллиона жителей Донбасса могут остаться без воды

23 мая по требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» КП «Компания «Вода Донбасса» будет частично отключена от электроснабжения за долни. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Несмотря на внимание первых лиц государства и руководства Донецкой области к проблеме КП «Компания «Вода Донбасса» - решение не найдено. Водоснабжающее предприятие будет отключено от электроэнергии за долги перед поставщиком электроэнергии – ГП «Укринтерэнерго», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 мая ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получил новую заявку на отключение электроснабжения КП «Компания «Вода Донбасса» 23 мая 2019 года.

В ДТЭК напомнили, что 1 апреля 2019 года оператор системы распределения уже был вынужден выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение КП «Компания «Вода Донбасса».

Для решения обеспечения стабильного энергоснабжения 3 апреля состоялось совещание во главе с Вице-премьер-министром Украины - Министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Зубко.

«До сегодняшнего дня неизвестно, какие меры были предприняты для урегулирования критичной ситуации», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в мае коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» получило лицензию на поставку электроэнергии с 1 мая. Это дало компании право самостоятельно поставлять себе электроэнергию напрямую от государственного предприятия «Энергорынок».  Поставка прекратилась через 6 дней, из-за нарушений условий оплаты (компания не смогла оплатить электроэнергию за дальнейшие периоды) 7 мая ГП «Энергорынок» направило уведомление о прекращении поставки.

«7 мая КП «Компания «Вода Донбасса» вновь стала клиентом поставщика последней надежды ГП «Укринтерэнерго», который прислал уведомление оператору системы распределения на отключение за долги. Сумма задолженности в уведомлении не уточняется», - говорится в сообщении. 

В пресс-службе «Воды Донбасса» отметили, что в случае обесточивания объектов компании 23 мая без водоснабжения останутся боле полутора миллиона жителей Донецкой области.

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