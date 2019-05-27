У Зеленского против идеи Коломойского о дефолте Украины

Новый глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумковне поддерживает предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте.



«Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти», — сказал Разумков во время пресс-конференции.



Он напомнил, что завтра президент Владимир Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда, «где будут расставлены все точки над «і».



Как сообщалось, против объявления дефолта также выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

В интервью Financial Times Игорь Коломойский заявил, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства.