Рабинович заявил, что хотел бы предложить пленному Карпюку вступить в его партию

Народный депутат, глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что хочет предложить политзаключенному украинцу Николаю Карпюку вступить в его партию. Об этом сообщил в эфире NEWSONE.



«Я очень надеюсь Николая Карпюка вернуть в страну. Это человек из другого лагеря. И ему я тоже хочу предложить тоже (вступить в партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - ред.)», - сказал он.



В 2017 году Рабинович заявлял, что занимается освобождением Карпюка уже два года.

Также Вадим Рабинович включил в список своей партии Илью Киву. По словам Рабиночива – это была его личная инициатива.

В мае 2016 года верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима якобы за участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.