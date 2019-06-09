Зеленский признал, что «Слуга народа» не успела проверить всех кандидатов в Раду. Надеется на СМИ и общество

Президент Украины Владимир Зеленскй во время съезда своей партии «Слуга народа» признал, что его команде не хватило времени проверить всех кандидатов для участия в парламентских выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Мы признаем: нам не хватало времени, чтобы полностью всех проверить. Возможно, мягко говоря, кому-то недобросовестному удалось нас немного обмануть. Но мы точно знаем, что общественность и честная журналистка укажут нам на ошибки и мы их исправим», — сказал Зеленский.



При этом он выразил надежду, что все «будет хорошо».



По словам Зеленского, кандидаты его политсилы не идут в Раду, чтобы «отбывать номер», потому что «за кнопкодавство» будут лишены мандата, а за обогощение — посажены в тюрьму.



Как сообщалось, партия «Слуга Народа» представила первую сотню списка для участия на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

27 мая руководство партии объявило, что на съезде «Слуги народа» будет представлен список из 225 кандидатов в парламент, а также названы все кандидаты по 199 мажоритарным округам.



Накануне съезд перенесли с субботы на воскресенье: в партии объяснили, что не успели проверить всех кандидатов. Также отмечалось, что было получено более 3500 заявок на участие.