ОБСЕ обнаружила российский комплекс радиоэлектронной борьбы под Донецком

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" возле жилого дома в подконтрольном «ДНР» населенном пункте Новогригорьевка. Об этом сообщается в отчете миссии.



«8 июня БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" на шасси грузовика ("КамАЗ"), стоявший у жилого дома в н. п. Новогригоровка (61 км к северо-востоку от Донецка)», - говорится в отчете.



Ранее миссия фиксировала современную российскую переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1» на окраине неподконтрольного украинским властям Первомайска Луганской области.