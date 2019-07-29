Бессмертный назвал исключение Медведчука «модификацией» переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный назвал исключение из переговоров в Минске политика Виктора Медведчука «очень серьезной модификацией».



«Мы его уже модифицировали — там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и, мне кажется, это шанс», — сказал Бессмертный, отвечая в интервью LB.ua на вопрос о модификации проходящего в Минске переговорного процесса.



Говоря о необходимости ускорения переговорного процесса, Бессмертный напомнил, что в Минске заседает еще одна трехсторонняя контактная группа — по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.



«Так вот, переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?» — добавил он.

9 июля президент Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем в политической подгруппе ТКГ вместо Александра Моцика.



Бессмертный с 2015 по 2016 год уже исполнял обязанности представителя Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске.