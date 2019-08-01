На Донбассе в результате обстрелов получил ранение военнослужащий

В результате боевых действий на Донбассе получил ранение один военнослужащий. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.



«Сейчас воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывается вся необходимая помощь», - сказал спикер Минобороны Максим Праута.



Отмечается, что противник с начала суток три раза обстреляли позиции украинской армии.



По данным Минобороны, обстрелам подверглись позиции сил ООС у Попасной, Павлополя и Красногоровки.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей.