Украина готова завтра приступить к ремонту моста в Станице Луганской

Украинская сторона готова начать ремонт разрушенного автомобильного моста вблизи Станицы Луганской с 22 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы Дарка Олифер.



На сегодняшней встрече ТКГ в Минске украинская сторона проинформировала посла ОБСЕ Мартина Сайдика о выполнении разминирования окрестностей моста и готовности начать ремонт с завтрашнего дня.



При этом восстановительные работы не могут начаться, пока не будет демонтирован блокпост боевиков «ЛНР» на подконтрольной им части моста.



«В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ», — сообщила Олифер.

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Накануне стороны заявили о завершении разминирования территории вблизи разрушенного моста в Станице Луганской. После этого должны начаться ремонтные работы.