Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Новые наблюдения ОБСЕ и секреты «ДНР». Главное за день

10 сентября 2019, 23:17

Новые наблюдения ОБСЕ и секреты «ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 сентября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам в «нормандском формате» относительно Украины, если это будет необходимо участникам переговоров.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что существуют перспективы еще одного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией до конца года.

Общество

Информация об обнаружении взрывоопасного предмета возле здания детской клинической больницы в Донецке не подтвердилась. В «ДНР» заявили, что сообщение было ложным.

В группировке «ДНР» не раскрывают подробности запуска прямого железнодорожного сообщения между Донецком, Москвой и Санкт-Петербургом (РФ). Местные СМИ назвали эту информацию «засекреченной».

В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадал горняк.

Боевые действия

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения двух домов вследствие обстрела в Ясиноватой. Кроме этого наблюдатели обнаружили более тысячи новых мин возле Нижнего Лозового (Бахмутский район, Донецкая область).

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Донбасс полный доступ Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:17
Новые наблюдения ОБСЕ и секреты «ДНР». Главное за день
17:31
ОБСЕ зафиксировала более тысячи новых мин на Донбассе
15:27
«ДНР»: В Макеевке на шахте пострадал горняк
10:42
В «ДНР» опровергли обнаружение взрывчатки у детской больницы в Донецке
09:41
Осколки противотанковой ракеты во дворе. ОБСЕ видела повреждения домов в Ясиноватой
23:46
Взрывчатка в Луганске и Донецке, приговоры от «Л-ДНР» и проблемы со бытом угля. Главное за день
22:13
Российские СМИ рассказали о взрывном устройстве в районе детской больницы в Донецке
21:54
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
20:54
Чех, воюющий за «ДНР», лишился ноги на Донбассе
18:30
В «ДНР» говорят, что не могут свободно продавать уголь, но готовят предложения по сбыту
18:00
«Суд ЛНР» дал жителю Стаханова 17 лет тюрьмы, мужчина не согласен с приговором
13:42
Пушилин и Ходаковский запустили советское Знамя победы. Безлер раскритиковал
12:40
«ДНР» лишила свободы на 15 лет жителя Горловки по обвинению в «шпионаже»
12:32
В Донецке появился бюст российскому императору Николаю II
08:43
В «ДНР» заявили о намерении запустить ж/д сообщение в Москву и Петербург
все новости
00:02
«Православный олигарх» Малофеев вышел из российской партии, в которую вступил весной
23:17
Новые наблюдения ОБСЕ и секреты «ДНР». Главное за день
22:23
В «ДНР» засекретили подробности запуска поездов в Россию
21:22
Зеленский встретился с Коломойским. Говорили о бизнесе и энергетике
20:35
Сотрудники СБУ могут сесть в тюрьму на 8 лет из-за пыток в лесу над задержанным
19:19
Трамп уволил советника по нацбезопасности. Болтон говорит, что ушел сам
18:46
В Луганской области арестован мужчина, который мог раскрыть позиции ВСУ боевикам
18:29
В Раде говорят, что Зеленский уже подал документ на увольнение всех членов ЦИК
18:03
Украинская омбудсвумен рассказала о здоровье и потребностях освобожденных
17:31
ОБСЕ зафиксировала более тысячи новых мин на Донбассе
16:56
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
16:40
Суд оставил в силе приговор одному из обвиняемых в убийстве журналиста Веремия
15:58
Порошенко не пришел на второй допрос ГБР за день
15:27
«ДНР»: В Макеевке на шахте пострадал горняк
14:54
Сенцов и Кольченко оценили передачу Цемаха России в рамках обмена
все новости
ВИДЕО
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
09 сентября, 21:54
Украина и Россия обменялись заключенными. Как это было
07 сентября, 14:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция