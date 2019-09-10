Новые наблюдения ОБСЕ и секреты «ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 сентября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика



Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам в «нормандском формате» относительно Украины, если это будет необходимо участникам переговоров.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что существуют перспективы еще одного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией до конца года.



Общество



Информация об обнаружении взрывоопасного предмета возле здания детской клинической больницы в Донецке не подтвердилась. В «ДНР» заявили, что сообщение было ложным.



В группировке «ДНР» не раскрывают подробности запуска прямого железнодорожного сообщения между Донецком, Москвой и Санкт-Петербургом (РФ). Местные СМИ назвали эту информацию «засекреченной».



В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадал горняк.



Боевые действия



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения двух домов вследствие обстрела в Ясиноватой. Кроме этого наблюдатели обнаружили более тысячи новых мин возле Нижнего Лозового (Бахмутский район, Донецкая область).

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