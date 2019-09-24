ОБСЕ фиксирует новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.



«21 сентября на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 170-метровую траншею», - говорится в отчете.



Эта траншея не была зафиксирована СММ 12 сентября 2019 года. По оценке миссии, она принадлежит вооруженным формированиям.



В тот же день за пределами участка разведения, беспилотник миссии зафиксировал, как колесный экскаватор рыл 55-метровую траншею к югу от автодороги между н. п. Молодежное и блокпостом вооруженных формирований на южной окраине участка разведения.



БПЛА обнаружил еще 4 новые траншеи (длиной 22 м, 310 м, 40 м и 125 м, соответственно) вдоль южного края участка разведения и за его пределами.



«БПЛА обнаружил бетонные дорожные заграждения, частично оборудованное сооружение укрепленного блокпоста и 4 предупреждающих знака о минной опасности примерно в 2,5 км к северу от Петровского на дороге, ведущей к н. п. Стылая (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка)», - говорится в отчете.



В том же месте была обнаружена новая 140-метровая траншея, ведущей к системе траншей протяженностью 1 100 м, ряда недавно расширенных огневых позиций пехоты и укрытий для техники Все они, по оценке СММ, принадлежат вооруженным формированиям.