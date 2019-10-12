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В Донецкой области зарегистрировано около 200 без вести пропавших военнослужащих

12 октября 2019, 10:35

В Донецкой области зарегистрировано около 200 без вести пропавших военнослужащих

В Донецкой области в течение 2014-2019 годов зарегистрировано более 200 без вести пропавших военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

«В результате проверки по учетам ЕИС [единая информационная система] МВД Украины установлено, что в течение 2014-2019 годов с момента первой поисковой операции зарегистрировано 201 без вести пропавшего военнослужащего», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8 октября 2019 года остается неустановленным местонахождение 20 военнослужащих, без вести пропавших в Донецкой области.

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