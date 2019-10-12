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«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки

12 октября 2019, 21:39

«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки

Два случая детонации взрывоопасных предметов привели сегодня к ранениям четырех мирных жителей на неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщает пресс-служба «народной милиции» при группировке «ДНР».

Уточняется, что в первом случае на окраине Донецка во время уборки на кладбище в результате детонации неизвестного минно-взрывного устройства получили осколочные ранения трое мирных жителей: мужчина 1991 года рождения и две женщины 1968 года рождения.

Второй случай произошел в районе Старобешево, где ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесопосадке на окраине поселка, обнаружил тайник с боеприпасами. Не понимая опасности, он взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил травму руки.

Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

ТЕМЫ

Места
Старобешево Донецк
Организации
ДНР

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