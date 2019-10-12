«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки

Два случая детонации взрывоопасных предметов привели сегодня к ранениям четырех мирных жителей на неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщает пресс-служба «народной милиции» при группировке «ДНР».



Уточняется, что в первом случае на окраине Донецка во время уборки на кладбище в результате детонации неизвестного минно-взрывного устройства получили осколочные ранения трое мирных жителей: мужчина 1991 года рождения и две женщины 1968 года рождения.



Второй случай произошел в районе Старобешево, где ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесопосадке на окраине поселка, обнаружил тайник с боеприпасами. Не понимая опасности, он взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил травму руки.



Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.