Приезд Зеленского на линию фронта, пауза в подготовке к саммиту «четверки» и приговор Асееву. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 21 – 27 октября.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.



Зеленский уверен, что для проведения саммита «нормандской четверки» устранены все преграды. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят, чтобы украинская сторона предпринимала шаги для проведения этой встречи.



Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. После разговора с президентом ветераны АТО заявили, что не собираются покидать Золотое-4.



В Кремле заявили о приостановке подготовки к саммиту «нормандского формата» из-за изменения позиции одной из сторон.



Министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвал стороны конфликта на Донбассе к перемирию и разведению сил, что откроет путь к имплементации «формулы Штайнмайера».



Второй президент, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма считает неприемлемым вариант «формулы Штайнмайера», на которую согласился Киев.



Амнистия является главным пунктом Минских договоренностей, заявил посол ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.



Политика



Украина будет признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.



Так называемый «депутат ДНР» Владислав Бердичевский сообщил о неофициальном приезде помощника президента РФ Владислава Суркова в Донецк. Сурков еще прошлой осенью пообещал главе «ДНР» Денису Пушилину приехать в Донецк. Это произошло перед «выборами», на которых Сурков поддержал Пушилина.



Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.



Права человека



В группировке «ДНР» сообщили, что еще в августе подконтрольный ей «суд» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремизму». ЕС, Посольство США в Украине и в ОБСЕ призвали освободить журналиста. Асеев удерживается в плену «ДНР» с мая 2017 года.



По данным СБУ, боевики удерживают в плену 245 человек, хотя по состоянию на 17 октября их было 240. Еще 257 украинцев считаются пропавшими без вести.



Экономика



В период с июня 2016-го по апрель 2018 года Пенсионный фонд Украины задолжал жителям оккупированных территорий 33,6 млрд гривен.



Кабинет министров исключил из расчетов по задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» долги производителей тепловой энергии на Донбассе за газ, поставленный на неподконтрольные территории до 2015 года.



В группировке «ДНР» рассказали, что у подконтрольной ей железной дороги отсутствуют вагоны для запуска жд-сообщения с РФ.



Боевые действия



В штабе Операции объединенных сил заявили о ранении двоих сотрудников подконтрольного «ЛНР» коммунального предприятия «Лугансквода» при обстреле жд-станции «Кондрашевская». Украинская сторона обвинила боевиков в обстреле, указывая на отдаленность позиций ВСУ от этого района.



В Донецке неизвестные взорвали вышку мобильного оператора «ДНР» «Феникс». В группировке назвали происшествие диверсией.



Действующая школа в подконтрольном боевикам Золотом-5 (Михайловка) Луганской области в очередной раз была повреждена в результате обстрела. С начала года миссия ОБСЕ фиксировала повреждения в этой школе из-за обстрелов уже больше 10 раз.



Общество



Международный комитет Красного Креста направил 232 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса,



Автомобили 88-го конвоя МЧС России с «гуманитарной помощью» незаконно прибыли на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Предыдущий российский «гумконвой» прибыл в Донецк и Луганск 17 октября.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: К войне или миру? На что рассчитывает Путин, пытаясь аннулировать подпись в протоколе Женевской конвенции о защите мирного населения // В Генштабе ВСУ говорят о подготовке РФ к полномасштабной войне и готовы дать отпор. Но так ли это? // Ревизия Донбасса. Комитет Рады по правам человека впервые лично выехал на линию разграничения.



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