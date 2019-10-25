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В «ДНР» заявили, что кремлевский куратор Сурков приехал в Донецк

25 октября 2019, 08:00

В «ДНР» заявили, что кремлевский куратор Сурков приехал в Донецк

Фото: РИА Новости / архив Фото: РИА Новости / архив

Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Донецк. Эту информацию подтвердил «депутат» при группировке «ДНР» Владислав Бердичевский (Бриг) в своем Telegram-канале.

«Судя по тому, что кроме информации о посещении ДНР В.Ю. (Владислава Юрьевича Суркова — прим.) больше ничего не просочилось — среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины», — написал он.

Ранее о приезде Суркова писали анонимные Telegram-каналы. В частности, Бердичевский поделился и отреагировал на публикацию лояльного руководству «ДНР» канала «Охранитель».

«Зачастили в Донецк из Москвы гости. Просочилась инфа, что в республике Владислав Сурков. Также заехал в ДНР известный в определенных кругах как специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло», — говорится в сообщении.

По словам «Охранителя», Манойло провел закрытые лекции по стратегии и тактике информационных войн в Донецке и Енакиево. «С кем встречался Владислав Юрьевич [Сурков], кроме главы ДНР, пока неясно», — отмечается в публикации.

Отметим, что Сурков еще прошлой осенью пообещал главе группировки «ДНР» Денису Пушилину приехать в Донецк. Это произошло перед «выборами» главы «ДНР», на которых Сурков поддержал Пушилина.

О визите Манойло также сообщили так называемые официальные СМИ «ДНР».

В интервью сайту сепаратистского движения «Донецкая республика» он, в частности, рассказал о своем видении «информационной войны». «Украинские силы информационных операции — это системы, которые создали не украинцы, а американцы и их партнеры, и созданы они по тем схемам, по которым действуют аналогичные структуры в разведсообществах Соединенных Штатов», — считает Манойло.

В 1998 Андрей Манойло был призван на службу в ФСБ России, в академии которой окончил факультет подготовки руководящих кадров по специальности «оперативная деятельность». Сейчас он является политологом и профессором Московского государственного университета. Как указано в биографии Манойло, он является автором более 90 печатных работ по международным отношениям, политической конфликтологии, психологическим операциям и информационной безопасности.

На фоне информации о визите Владислава Суркова в среду, 23 октября, в Донецке состоялся внеочередной торжественный съезд так называемого общественного движения «Донецкая республика» («ОДДР»). Эта структура отмечает свое пятилетие и является аналогом правящей политической партии на подконтрольной боевикам территории. «ОДДР» возглавляет глава «ДНР» Денис Пушилин.

Созданное в 2014 году общественное движения при «ДНР» вместо партии могло являться «обкаткой» технологии для России. Сентябрьские местные выборы в РФ показали, что все чаще кандидаты от власти отказываются от выдвижения от партии «Единая Россия». Как отмечалось в статье Московского центра «Карнеги», в проблемных регионах партию «прячут» под новосозданными брендами общественных движений.

По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков является кремлевским куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвует в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине.

Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также помощник президента РФ находится в санкционном списке Украины.

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Люди
Владислав Сурков Денис Пушилин Андрей Манойло
Организации
ДНР
Места
Донецк

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