Омбудсмен: За менее чем 2 года пенсионерам в оккупации не выплатили 33,6 млрд гривен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала ситуацию с выплатой пенсий переселенцам «наиболее вопиющей» на Донбассе. Об этом она написала в Facebook.



Денисова сообщила, что по состоянию на 1 сентября Пенсионный фонд не выплатил переселенцам почти 8,1 млн гривен за прошлый период. По ее словам, это связано с прекращением выплат и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров.



«В среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн. на лицо, а общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, состоящих на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодня временно оккупированы, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 млрд грн», — отметила она.

На сегодня выплата пенсий для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса привязана к статусу внутренне перемещенного лица. Правозащитники и представители ООН неоднократно указывали на дискриминационный характер такого положения.



В правительстве Владимира Гройсмана заявляли, что выплата пенсий людям со статусом ВПЛ по месту жительства невозможна из-за отсутствия украинских банков в оккупации.

Нынешняя министр соцполитики Юлия Соколовская отмечала, что позиция по выплате пенсий жителям этих территорий будет озвучена после формирования общей правительственной политики по работе с временно оккупированными территориями.