Перед форумом Зеленского в Мариуполе протестуют против отвода войск и связей с Ахметовым

В центре Мариуполя, где сегодня пройдет международный инвестиционный форум при участии президента Владимира Зеленского, проходит сразу несколько акций протеста. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



В частности, группа людей развернула зеленые баннеры, протестуя против разведения войск. На одном баннере цитируются слова Зеленского из его разговора с ветераном «Азова» в Золотом: «Мне 42-й год! Я же не лох». На втором зеленом баннере написано: «После отвода "Град" долетит сюда».

Отметим, что пока речь идет о зеркадьном разведении сторонами войск у Петровского и Золотого.



Вторая группа активистов выступает против участия в форуме структур, которые связывает с олигархом Ринатом Ахметовым. Выйти на митинг против связей президента с Ахметовым призывала мариупольская ячейка партии «Сила людей».



«С возмущением вынуждены констатировать: сегодня Форум превратился в симулякр через привлечение к организации и принятию решений структур олигарха Рината Ахметова и подконтрольной ему местной власти, в частности Фонда развития Мариуполя, мэрии и связанного с ними бизнеса», — подчеркивается в заявлении протестующих.

Накануне «Новости Донбасса» направили письмо пресс-службе форума, чтобы узнать позицию организаторов мероприятия, но ответа не последовало.



Также собрались активисты, которые выступают за легализацию марихуаны в медицинских целях и противники открытия рынка земли.

В июне президент Владимир Зеленский анонсировал проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе. Позже стало известно, что форум под названием RE:think. Invest in Ukraine состоится 29 октября. По словам организаторов, в мероприятии примут участие более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. В целом заявлено участие свыше 350 человек, среди которых представители правительства, местной власти, инвесторы, представители посольств и бизнеса.