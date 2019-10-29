В Минске договорились о проведении международного аудита «Воды Донбасса»

Международный красный крест (МКК) объявит тендер на проведения международного аудита компании «Вода Донбасса. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик, передает «Интерфакс-Украина».



«Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании "Вода Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен МКК», - сказал он.



По его словам, работа экономической подгруппы ТКГ во вторник была сосредоточена исключительно на вопросах водоснабжения, переговоры шли при участии большой группы экспертов, в том числе МКК.