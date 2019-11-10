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Глава «Слуги народа» скептически отнесся к результатам опроса в ОРДЛО

10 ноября 2019, 20:08

Глава «Слуги народа» скептически отнесся к результатам опроса в ОРДЛО

Глава партии и первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что пока не до конца понятна обоснованность информации, которая была получена в результате опроса жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведенного по инициативе Украинского института будущего и «Зеркала недели» при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».

«Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством», — приводит слова Корниенко «Интерфакс-Украина».

Он допустил, что «какие-то определенные тенденции» этот опрос, наверное, показал. «Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса [возвращения и реинтеграции Донбасса]», — отметил глава провластной партии.

Корниенко также отметил, что пока не понимает как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.

Ранее в результатах данного соцопроса усомнился советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. 

В частности, в соцопросе утверждается, что 76% жителей неподконтрольной территории Донбасса считают, что в регионе происходит внутриукраинский конфликт, а треть жителей считают выгодной интеграцию с Россией.

ТЕМЫ

Люди
Александр Корниенко
Организации
Слуга народа

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