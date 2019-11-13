СМИ рассказало подробности подрыва двоих военных на Донетчине

Вблизи Новотроицкого Донецкой области на мине подорвался командир 128-й отдельной механизированной бригады Евгений Коростелев и еще один военнослужащий. В сводке штаба операции Объединенных сил за минувшие сутки сообщалось о ранении двоих военных, однако имя одного из них выяснил «theБабель».



Источники в штабе рассказали изданию, что военные также попали под обстрел, который велся с террикона со стороны оккупированного Докучаевска примерно в 16:00 12 ноября. Боевики вели огонь из 30-мм автоматического гранатомета АГС.



Раненых госпитализировали в Волноваху.



Коростелев находится в критическом состоянии и ожидает ампутации стоп.



Как сообщили источники в полиции Волновахи, на месте «обнаружены осколки, и явно видно следы обстрела».



В штабе заявляли, что военные подорвались на неизвестном взрывном предмете.